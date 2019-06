Zu sexy Fotos: Ärztin verliert ihre Zulassung

Mwe San: „Mein Körper, mein Recht“

Viel Zuspruch bekommt die 29-Jährige von ihren Anhängern, die ihr auf ihrem Profil Mut zusprechen. „Die Gesellschaft besitzt nicht den Körper einer Frau. Mein Körper, mein Recht“, postete die Schönheit am Sonntag. „Danke an alle meine Fans in meinem Land, Burma (Anm.: der alte Name für Myanmar), und auf der ganzen Welt, die mich unterstützen und ermutigen“. Dazu stellte veröffentlichte sie sexy Bikinifotos, die dem Ärzterat bestimmt nicht gefallen …