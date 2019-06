Anti-Russland-Protest in Tiflis: 200 Verletzte

Der Besuch einer russischen Delegation bei einer Tagung im georgischen Parlament hat zu gewaltsamen Protesten in der Hauptstadt Tiflis geführt. Tausende Demonstranten versuchten am Donnerstagabend das Abgeordnetenhaus zu stürmen. Die Polizei schritt mit Tränengas und Gummigeschossen ein. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt - darunter 80 Sicherheitskräfte. Die Opposition hatte zu dem Protest aufgerufen. Sie befürchtet, dass Russland an Einfluss in der Ex-Sowjetrepublik gewinnen könnte.