Bar Refaeli freut sich auf ihr drittes Kind

Bar Refaeli erwartet ihr drittes Kind. „Ich bin schwanger“, rief die 34-Jährige mit strahlendem Lächeln in einem am Donnerstag auf Instagram veröffentlichten Video. Dazu schrieb die hübsche Israelin: „Oops, I did it again“ - also „Ups, ich habe es schon wieder getan.“ Das mit dem zehn Jahre älteren Geschäftsmann Adi Ezra verheiratete Mannequin hat bereits zwei kleine Mädchen, Liv und Elle.