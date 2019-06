6:1! Deutschland schießt sich für Österreich warm

Nach einem 6:1-(3:0)-Sieg über Serbien steht Titelverteidiger Deutschland in der Österreich-Gruppe B mit einem Bein im Halbfinale der Fußball-U21-EM in Italien und San Marino. Marco Richter (16.), Luca Waldschmidt (30., 37., 80.), Mahmoud Dahoud (69.) und Arne Maier (92.) schossen die DFB-Auswahl am Donnerstag in Triest zu einem verdienten zweiten EM-Sieg.