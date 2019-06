WAC holte israelischen Teamstürmer Weissman

Fußball-Bundesligist WAC hat am Donnerstag die ablösefreie Verpflichtung des 23-jährigen Mittelstürmers Shon Weissman von Maccabi Haifa für zwei Jahre bekanntgegeben. Der vielfache Nachwuchsteamspieler Israels war zuletzt erstmals im A-Aufgebot von Andreas Herzog gestanden. Für Haifa verbuchte Weissman in der abgelaufenen Saison in 25 Ligapartien 8 Tore und 4 Assists.