Vier Katzen bei Brand in Linzer Wohnhaus gerettet

Als die Linzer Berufsfeuerwehr am Donnerstag in dem Mehrparteienhaus in der Gruberstraße 47 eintraf, stand der Balkon im 7. Obergeschoß bereits in Vollbrand. Menschen waren zum Glück nicht in Gefahr. Doch vier Katzen befanden sich in der mit Rauchgasen - als Folge geborstener Scheiben - bereits durchdrungenen Wohnung. Die Tiere konnten schließlich alle unversehrt geborgen werden.