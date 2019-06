Steirern droht ein Sommer mit vielen Quälgeistern

Bei den Wespen weist Gepp darauf hin, dass sie streng geschützt sind, also nicht vergiftet oder ausgeräuchert werden dürfen! Was tun, wenn man ein Nest im näheren Umfeld hat? Die Feuerwehr rückt nicht mehr aus wie früher, für Infos ruft man am besten bei den Profis des Imkerzentrums in Graz an:  0 316/69 58 49.