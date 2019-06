Brandanschläge von Graz: Polizei war machtlos

Er schweigt - jener 45-jährige Iraker, der am Mittwoch in Graz vier Brandanschläge verübt, am Hauptbahnhof randaliert und zwei Menschen verletzt hat. Bereits am Dienstag hatte es Anzeichen gegeben, dass es zu der Tat kommen könnte. Die Polizei wusste nichts davon, aber sie hätte ohnehin nicht viel tun können.