Steirerin (93) grub im Garten römische Münze aus

Eine römische Goldmünze, die Mitte Mai in Oberwölz auftauchte, war nicht der einzige derartige Fund in der Obersteiermark. In derselben Stadt meldete sich ein Mann, der ein solches Geldstück in der Küchenlade aufbewahrt hatte. In Hohentauern erinnert sich nun eine 93-Jährige an einen wertvollen Fund im Garten.