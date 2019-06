„josh“: Gastwirtschaft als „Geschenk des Himmels“

Auf verschlungenen Pfaden lässt sich oftmals gutes entdecken. Das gilt auch für das „josh“. Im April in einem Seitengang des Einkaufszentrums beim Bahnhof Wien-Mitte eröffnet, ist es auf den ersten Blick gar nicht so einfach, den Weg zu dem Lokal zu finden. Das weiß auch Gastronom Stefan Obreja, der mittlerweile Fußabdrücke vom Haupteingang von „The Mall“ bis zu den Pforten seiner Gastwirtschaft aufkleben hat lassen. Folgen sie den Spuren zu ihrem kulinarischen Glück, so hofft zumindest der Betreiber. Der bislang nüchtern in Weiß gehaltene Seiteneingang soll aber in Bälde durch einen neuen 3D-Erlebnispark aufgewertet werden, wie zu erfahren ist.