Kooperation sorgt für Cup-Diskussion

Keine Stallorder

Was, wenn die Juniors gegen den LASK antreten – gibt’s dann eine Stallorder? „Nein, wir spielen gegen jeden auf Sieg“, so der Zweitligist. Der Aufschrei wäre auch groß, wenn bei einem Juniors-Cupspiel ein Gegenspieler verletzt wird und der Gegner wenig später in der Liga gegen den LASK spielt.