Ein Hallenbad im Flachgau wäre machbar

Große Frage: Wer soll das Bad betreiben?

In Seekirchen wären ein Aktivtherapiebecken und eine kleine Sportsauna zusätzlich möglich und in der Wallersee-Bucht noch dazu ein Außenbecken. Diese würden den Preis noch einmal erhöhen, ebenso wie Sprungtürme oder die Erweiterung von sechs auf acht Bahnen (für Wettkämpfe). Regionalverbands-Obmann Simon Wallner ist mit der Studie zufrieden: „Jetzt werden wir das Ergebnis dem Land präsentieren und dann wird man sich Gedanken machen, wer künftig als Betreiber fungieren könnte.“ Viele Varianten sind denkbar. Natürlich muss auch die Finanzierung geklärt werden. „Wir werden uns jetzt anschauen, was machbar und was sinnvoll ist“, sagt Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP), der das Projekt auf jeden Fall umsetzen will. Für den Regionalverband ist klar, dass eine Realisierung nur möglich ist, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen.