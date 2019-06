Riskantes Fahren wurde mehrmals zum Verhängnis

Fahrt in Straßengraben

In St. Lorenz geriet ein 26-jähriger Vöcklabrucker auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen einen Bus und wurde in einen nachkommenden Pkw geschleudert und eingeklemmt. Er wurde verletzt ins UKH Salzburg geflogen. Erst gestern geriet ein 52-Jähriger Leondinger mit seinem Motorrad in Tragwein aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr im Straßengraben weiter, stürzte. Nach der Erstversorgung wurde er in den MedCampus III in Linz eingeliefert.