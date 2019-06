Pensionist (79) stürzte in Brandenberger Ache

Es war kurz nach 18.30 Uhr, als es – unweit des Wohnhauses des 79-Jährigen – am Mittwoch Abend fast zur Tragödie kam. Und es ist wohl seiner aufmerksamen Frau zu verdanken, dass der Einheimische noch am Leben ist. Sie konnte nämlich beobachten, wie der Rentner an einer Böschung plötzlich sein Gleichgewicht verloren hatte und Augenblicke später in die Brandenberger Ache gestürzt war.