Stadt bekommt fünf Millionen Euro nicht zurück

Die Garage am Schlesingerplatz in der Josefstadt kommt den Wiener teuer. Die Firma erhielt im Dezember 2000 zur Finanzierung ein „zinsenfreies Darlehen“ in der Höhe von 5.528.222 Euro. Am 20. September 2007 wurde das dann auf 5.672.670 Euro aufgestockt. Gut angelegt war das Geld aber nicht, denn das Unternehmen ging pleite.