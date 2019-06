Rapid-Trainer Kühbauer wünscht sich Abgänge

Polizei gewappnet

Einer Absage an die Dreier-Abwehrkette komme das nicht gleich. „Man kann auch Dreierkette und trotzdem mit zwei Stürmern spielen.“ Nach den obligatorischen Lauftests am Freitag stand am Samstag das erste Testspiel gegen Klosterneuburg an. „Ab nächster Woche geht es dann in die Vollen, da werden sie ein bisschen schwitzen“, erklärte Kühbauer. Für das internationale Test-Heimspiel wird heuer der deutsche Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg mit Ex-Trainer Damir Canadi zu Gast sein. Im September 2013 war es nach dem bisher letzten Spiel der befreundeten Fan-Gruppen in Wien zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen.