Schneefelder und die Tücken auf den Bergen

Der Unfall am Kellerjoch war typisch: Eine Holländerin (49) rutschte beim Queren eines 30 Grad steilen Schneefeldes ab, konnte sich aber nach zehn Metern festhalten. Ein Begleiter (58) stürzte bei der versuchten Hilfeleistung 50 Meter über felsiges Gelände und fiel auch noch durch eine geschmolzene Lücke in der Schneedecke in einen eisigen Bach. Der Holländer wurde schwer verletzt. Oft liegt um 2000 Meter noch eine geschlossene Schneedecke. Auch unterhalb dieser Höhenlage sind noch zahlreiche Wege und zu querende Gräben mit Schnee gefüllt.