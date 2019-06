Wimbledon ade! Del Potro bricht sich Kniescheibe

Vorerst war nur bekannt, dass Del Potro nach einem Sieg w.o. gegeben hat. Das Aus kam für in beim Londoner Tennis-Rasenturnier in Queen‘s nach einem 7:5,6:4-Sieg gegen Denis Shapovalov (CAN), sein nächster Gegner wäre Feliciano Lopez (37) gewesen. Der 30-Jährige hat heuer nur fünf Turniere bestritten.