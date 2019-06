Schon heuer startet Flughafen-Umbau in Klagenfurt

Die neue Ära des Klagenfurter Flughafens wird in Kürze eingeläutet: In einem ersten Schritt wird noch heuer die alte Abflughalle umgebaut. Sie soll sich freundlicher und größer präsentieren als bisher. Zudem will man die Abfertigung beschleunigen. Der laufende Betrieb wird durch den Umbau nicht beeinträchtigt.