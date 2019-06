EA vergleicht Lootboxen mit Überraschungseiern

Behörden in aller Welt sehen das anders. In Belgien forderte man bereits ein Lootbox-Verbot, in Deutschland warnten Krankenkassen öffentlich vor dieser Geschäftemacherei. Auch in der Gamer-Szene findet man Lootboxen mitnichten so unterhaltsam, wie das der EA-Manager glaubhaft machen will. „Egal, welchen Spieler sie fragen, sogar solche, die solche Spiele und Lootboxen kaufen, keiner wird ihnen erzählen, dass er glücklich damit ist“, sagt Ryan Brown, ein britischer Spielejournalist.