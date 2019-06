Polizisten fassten entflohenen Häftling

Ein aus der Salzburger Justizanstalt geflüchteter 55-jähriger Pongauer ist am Mittwochabend von der Polizei in Wonneberg in Bayern (Landkreis Traunstein) wieder geschnappt worden. Der Mann wurde nach seiner mehr als fünfmonatigen Flucht nach einem Hinweis an die Polizei gefasst, teilte die Polizeiinspektion Laufen am Donnerstagvormittag in einer Aussendung mit.