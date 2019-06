Mann filmte Kinder im Freibad mit getarnter Kamera

Pädophile sind der Albtraum aller Eltern. In der heißen Sommerzeit, wenn die Kinder im Freibad Abkühlung suchen, wird man mittlerweile allerorts vom Personal aufgefordert, die Kleinen auf keinen Fall nackt spielen zu lassen. Mit gutem Grund, wie jetzt ein Fall in der Schweiz mehr als deutlich macht: Dort hat ein 60-jähriger Mann heimlich Aufnahmen von Kindern in einem Freibad gemacht - mit einer Kamera getarnt als Kugelschreiber.