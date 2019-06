„Tolkien“: Ein wirklich fantastisches Leben

Unter dem finnischen Regisseur Dome Karukoski („Helden des Polarkreises“, „Tom of Finland“) ersteht nicht nur ein idealisiertes England wieder auf, es werden auch viele Paralellen zwischen den Werken und dem Leben von Tolkien gezogen. Er selbst wird brilliant von Nicholas Hoult („X-Men“, „Kill Your Friends“) gespielt, als idealer Gegenpart brilliert Lily Collins („Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile“, „Love Stories“) als seine zukünftige Ehefrau Edith Bratt. Besonders durch die Dynamik der Beiden fühlt man sich Teil einer großen, wichtigen Geschichte. Durch den Film weg überzeugen fantastische Bilder. So werden aus den riesigen Rauchschwaden feuerspeiende Drachen, das tranige Flackern einer Laterne zum goldenen Ring. Wieviel Mythos in diesem Film ist und wieviel Wahrheit ist am Schluss fast neben sächlich. Die ikonischen ersten Worte aus dem Buch „Der Hobbit“ bilden den Abschluss und den neuen Anfang: „In a hole in the ground there lived a hobbit.“