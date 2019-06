Retro-Shooter „Maximum Action“ entzückt Genrefans

Der Retro-Shooter „Maximum Action“ vom unabhängigen Entwickler George Mandell entwickelt sich auf Steam schon in der Early-Access-Betaphase zum Liebling von Genre-Fans. Trotz pixeliger Retro-Optik kommt der Shooter mit seinen filmreifen Schießereien gut an. Geboten werden spektakuläre Schusswechsel, teils sogar an Film-Locations. So dürfen „Maximum Action“-Spieler etwa in der legendären „Matrix“-Lobby oder in der Kirche aus dem Actionstreifen „Kingsman“ ballern.