Helene Fischers neuer Song floppt in den Charts

Kinostart am 4. Juli

Ob es daran liegt, dass Helene englisch singt? Ein Fan schreibt: „Ein englischer Titel zu einem deutschen Film, wo Helene so toll auf Deutsch klingt??!! Muss man nicht verstehen … “ Doch die Hoffnung stirbt zuletzt: Denn der Film „Traumfabrik“ kommt erst am 4. Juli in die deutschen Kinos. Gut möglich, dass sich Kino-Fans dann in den Song verlieben.