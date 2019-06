Nadal spielt vor Wimbledon Exhibition-Event

Der zwölffache French-Open-Gewinner Rafael Nadal wird sich ab Mittwoch nächster Woche beim Exhibition-Turnier „Aspall Tennis Classic“ in Hurlington auf den Rasen-Grand-Slam von Wimbledon vorbereiten. Am Londoner Events werden zudem Kevin Anderson (RSA), Nick Kyrgios (AUS), Marin Cilic (CRO), Lucas Pouille (FRA), Felix Auger-Aliassime (CAN) und Marcos Baghdatis (CYP) teilnehmen.