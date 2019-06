„Überaus ereignisreiche Nacht“ für Berufsfeuerwehr

Das Feuer in der Nordwestbahnstraße brach gegen 21 Uhr aus. Als die Feuerwehr eintraf, drang dichter Rauch aus zwei Fenstern auf die Straße. Auch das Stiegenhaus war stark verraucht. In der Wohnung war der 34-Jährige eingeschlossen, der sich am Fenster bemerkbar machte. Die Feuerwehr stellte ein Sprungkissen auf und brachte eine Drehleiter in Stellung. Der 34-Jährige konnte sich aber nicht mehr selbstständig in Sicherheit bringen.