4940 km mit 9 Stunden Schlaf: 6. Sieg für Strasser

Strasser erreichte in der guten Woche fast all seine Vorhaben: „Mein erstes Ziel vor diesem RAAM war, das Ziel gesund zu erreichen. Das gelang mir so halbwegs“, meinte er schmunzelnd. „Die weiteren Ziele waren der Sieg und das Triple, was ich geschafft habe, und wenn möglich unter acht Tagen zu bleiben. Das war durch die große Hitze in den ersten beiden Tagen, die vielen Unwetter im Flachen, die Umleitungen und den Regenfällen in den letzten Tagen aber absolut unrealistisch.“