Große Natter erschreckte Pensionistin in Garage

Mit Bissen gewehrt

Als Esterbauer 30 Minuten später am „Tatort“ eintraf, sah er sich einer 1,40 Meter langen, aber ungiftigen Äskulapnatter gegenüber. „Sie dürfte vom nahegelegenen Friedhof gekommen sein.“ Er fing das Reptil mit einem Jutesack ein, wogegen es sich mit Abwehrbissen heftig zur Wehr setzte. Esterbauer: „Ich hab’ die Natter später in ein für Schlangen günstiges Gelände, weitab jeglicher Ansiedlung, gebracht und in die Freiheit entlassen.“