Die Polizei in St. Veit schnappte Seriendieb

In der Stadt St. Veit stahl er ein unversperrt abgestelltes Motorrad im Wert von ca. 3.500 Euro und verkaufte es um 800 Euro weiter. Schließlich drang er in ein Gasthaus in Straßburg ein und nahm von dort Bargeld und Zigaretten mit. Die Höhe des Schadens beträgt mehrere Tausend Euro.