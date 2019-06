„World of Warcraft“: Das bringt der neue Patch

Der MMO-Primus „World of Warcraft“ wird am 25. Juni mit einem neuen Update auf Version 8.2 gepatcht. Wichtigste Neuerungen: Es gibt zwei neue Gebiete namens Nazjatar und Mechagon, die Kriegskampagne um das Herz von Azeroth wird fortgesetzt und mit dem Ewigen Palast im Gebiet Azshara erwartet die Spieler auch ein neuer Raid mit acht Bossen. Ein neuer Mega-Dungeon namens Mechagon, der nur im Mythisch-Modus verfügbar ist, ist auch an Bord.