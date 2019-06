Jüngste Kletterin (10) bezwingt El Capital

Klettertradition in der Familie

In den Pausen während des Kletterns hätten sie sich über Gott und die Welt unterhalten, sagte der Vater. Die Familie hat eine Klettertradition - der Vater traf Selahs Mutter ebenfalls beim Klettern am El Capitan. Selah will nun ihren siebenjährigen Bruder ermutigen, ihrem Vorbild zu folgen.