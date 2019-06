Sex-„Guru“ in New York schuldig gesprochen

Der selbst ernannte Guru Keith Raniere hat reihenweise verzweifelte Frauen in seinem Kult missbraucht - nun ist der 58-Jährige für seine abscheulichen Taten vor Gericht in New York schuldig gesprochen worden. Die Mitglieder seiner Vereinigung hielt er wie Sklavinnen, die ihm sexuell zur Verfügung stehen mussten: Er behauptete jedoch, damit Lebenshilfe zu leisten. Auch prominente Frauen waren in der Sekte und warben in Führungsrollen neue Anhängerinnen an. Die Opfer waren teilweise noch minderjährig.