Am Knochen gebohrt! So schlimm war Poldis Ohren-OP

„Mein Trommelfell war kaputt, und auch am Knochen wurde etwas festgestellt. Die Operation war dementsprechend schwer und dauerte zwei Stunden“, erklärt der frühere deutsche Nationalspieler, der in einer Kölner Klinik am rechten Ohr operiert wurde. Podolski. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung war der Auslöser eine schwere Entzündung, am Knochen musste sogar gebohrt werden. Der Weltmeister hatte sich nach Fieber und Schwindelgefühlen bereits in Japan in die Klinik begeben. Dann aber wieder trainiert.