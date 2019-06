67-Jähriger bei Bergtour tödlich verunglückt

Alpindrama am Mittwoch im Tiroler Außerfern! Ein 67-jähriger Deutscher ist bei einer Bergtour in den Tannheimer Bergen in Nesselwängle tödlich verunglückt. Als er am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, alarmierte seine Frau die Einsatzkräfte. Diese konnten den Mann in der Nacht 50 Meter unter einem Klettersteig nur noch tot bergen.