Bei Rapid ist zum Auftakt Geduld gefragt

Hände gebunden

Ansonsten sind Rapids Sportchef (noch) die Hände gebunden, braucht er jetzt auch Geduld. Dass der Kader frisches Blut braucht, ohne Europacup verkleinert werden soll, ist klar. Doch dafür braucht Grün-Weiß Abnehmer für die Edelreservisten Alar, Barac und Co. Was, wenn das Verlustgeschäft nicht zu groß werden soll, nicht so leicht ist. Bei Martic gibt es Interesse von Aufsteiger Wattens, der aber keine Ablöse zahlen will. Und Martic muss auch nach Tirol wollen. Mocinic wird weiter bei Rapid II in der Ostliga “abgestellt„.