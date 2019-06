1:0! Polen biegt auch Italien, Spanien dreht Spiel

Verteidiger Krystian Bielik erzielte in Bologna nach einem Freistoß in der 40. Minute den einzigen Treffer der Partie. Der Ausgleich der Italiener kurz vor dem Pausenpfiff wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen. In der zweiten Halbzeit verteidigen die Polen das Ergebnis über die Zeit. Der viermalige U21-Europameister Spanien darf nach einem Last-Minute-Sieg gegen Belgien weiter auf das Halbfinale hoffen. Ein spätes Tor des zur Pause eingewechselten Pablo Fornals in der 89. Minute entschied die Partie in Reggio Emilia zugunsten der Iberer.