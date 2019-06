ÖBB-Wettbewerb 2019: Siegerbilder sind on Tour

330 Bilder aus 14 Schulen



Aufgrund der hohen Anzahl und der hohen Qualität der eingereichten Zeichnungen wurden in diesem Jahr die Kategorien erweitert: ES gab vier 1. Plätze in der Einzel- und Gruppenwertung: aus dem BG Tanzenberg Martina Roth und Emma Hermetter. Aus der VS NMS Bischöfliches Gymnasium Klagenfurt Hanna Aspernig und Nina Krch und Stella Lamprecht aus dem aus EUropagymnaium in Klagenfurt.