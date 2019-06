Ibiza, Regierungs-Aus: Was wird jetzt aus der FPÖ? Diese Frage hat Moderatorin Katia Wagner am Mittwoch ihren Gästen im „Brennpunkt“-Studio der „Krone“ gestellt und einen Blick in die Zukunft gewagt. Im Video oben sehen Sie den gesamten Talk, die Highlights der Sendung finden Sie hier.