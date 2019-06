Fahrverbot soll Verkehr auf der Autobahn halten

Im Kampf gegen den Transitverkehr in Tirol setzt das Land nun drastische Maßnahmen. Mit Beginn am Donnerstag gelten für den Durchzugsverkehr an den Wochenenden von 22. Juni bis 14. September Fahrverbote auf diversen Landesstraßen im Großraum Innsbruck. Die Politik will so die „Navi-Ausweicher“ auf den Autobahnen halten. Ausgenommen ist der Ziel- und Quellverkehr.