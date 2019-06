Leichenfund im Ötztal: Es ist abgängiger Urlauber

Am Dienstag gegen 21 Uhr wurde in Längenfeld im Bereich zwischen vorderer und hinterer Sulztalalm unterhalb einer Felswand vom Landwirt die stark verweste Leiche aufgefunden. Der Mann dürfte über die Felswand abgestürzt sein. Es konnten keinerlei Indizien in Richtung Fremdverschulden festgestellt werden. Zwischenzeitlich wurde eine Obduktion durchgeführt, bzw. konnte die Leiche identifiziert werden. Es handelt sich um einen seit Mitte Dezember 2018 im Raum Längenfeld abgängigen 58-jährigen Deutschen.