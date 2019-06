„Long Shot“: Gegensätze ziehen sich an

Fred Flarsky (Seth Rogen), seines Zeichens Chaosreporter und Jude, der schon mal aus Recherchegründen das Treffen einer Organisation von US-Nazis infiltriert, ja, unterwandert, ist gerade unterbeschäftigt. Auf einer Party trifft ihn der erstaunte Blick der US-Außenministerin. Wow, sie ist in der Tat Freds Jugendschwarm Charlotte (Charlize Theron). Die smarte Politikerin heuert Fred prompt als Redenschreiber an, fehlt es ihren Ansprachen doch an Witz. Und ja, bald knistert es. Gewaltig sogar.