Erstes zusammenhängendes 5G-Netz startet in Linz

Als erster Mobilfunkanbieter in Österreich hat „Drei“ hat in Linz ein zusammenhängendes 5G-Netz in Echtbetrieb gestartet. 20 Mobilfunkstationen versorgen die Innenstadt mit dem ultraschnellen Internet. „Das Rennen um die Führerschaft“ beim Ausbau erklärte CEO Jan Trionow in einer Pressekonferenz „für eröffnet“. Bis Ende des Jahres soll in ganz Linz 5G angeboten werden.