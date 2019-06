Adidas verliert Rechtsstreit um seine Streifen

Die bekannten drei Streifen von Adidas sind nach einem Urteil des EU-Gerichts in Luxemburg (dem Gerichtshof der EU oder EuGH untergeordnet) nicht in jeder Form und Ausführung markenrechtlich geschützt. Die Luxemburger Richter erklärten am Mittwoch eine allgemeine Variante von schwarzen Streifen auf weißem Hintergrund für ungültig. Bei dem Streit ging es konkret um ein Zeichen aus drei parallelen, gleich breiten und im gleichen Abstand in beliebiger Richtung angebrachten schwarzen Streifen auf weißem Hintergrund, das Adidas sich beim EU-Markenamt in Alicante für Kleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen sichern wollte, weil dieses Logo aus Sicht des deutschen Unternehmens für jedermann als Adidas erkennbar wäre.