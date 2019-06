„Anscheinend muss letztes Wirtshaus sterben ...“

Auch andere Spezies will gerettet sein

Sein Lokal heißt übrigens nicht zufällig „Blaukrah“. Der schöne und mittlerweile sehr seltene Vogel hat es dem Biologen angetan, in seiner Pension will er sich wieder auf Herzensthemen wie dieses fokussieren: „Ich freue mich auf viel Zeit in der Natur in meiner Heimat Mureck“, sagt Ilzer. „Denn die Gastronomie mit ihren Untiefen ist wohl mit keiner anderen Branche vergleichbar“, meint der Wirt. Bleibt nur zu hoffen, dass die „Blaukrah“ noch zu retten ist - und zwar in doppelter Hinsicht!