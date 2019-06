Austria holt niederländischen Verteidiger Cavlan!

“Ich hatte ein großartiges Jahr in Holland, konnte sehr gute Leistungen abliefern. Ich habe auch davor in der Türkei wichtige Erfahrungen gesammelt. Jetzt will ich bei Austria Wien beweisen, dass ich ein guter Fußballer bin", sagte der Neo-Violette. Die Austria war nach den Abgängen von Thomas Salamon und Cristian Cuevas auf der Suche nach einem zweiten Linksverteidiger neben Christoph Martschinko.