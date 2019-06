Iran kündigt Atom-Treffen in Wien an

Ist es die allerletzte diplomatische Chance für das Atomabkommen mit dem Iran? Teheran hat am Mittwoch ein Treffen mit der sogenannten 4+1-Gruppe - das sind China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland, die neben den USA zu den Unterzeichnern des Atomabkommens zählen - in der kommenden Woche in Wien angekündigt. Weitere Details zur Tagesordnung teilte das iranische Außenministerium nicht mit. Anfang Juli läuft ein von Präsident Hassan Rouhani an die nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen verbliebenen Vertragspartner gestelltes Ultimatum ab.