Sechs Ziegen, drei Hennen, ein Kalb

Bei seinem Maschinentheater „Hannibal“ am Ötztaler Gletscher lässt Hubert Lepka Pistenbullys und Bagger leichtfüßig wie eine Primaballerina auftreten. Ein Tänzchen mit Ziegen, Hennen und einem Kalb zu wagen, gestaltet sich weitaus schwieriger. „Sie sind sehr sensibel und folgen ihrer ganz eigenen Hierarchie. Da gilt es, sich als Mensch ein-, bzw. unterzuordnen, um miteinander auszukommen.“ Genau um dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier geht es dem Salzburger Regisseur in seinem Stück „Herde und Stall“, das am Wochenende bei der Sommerszene sowie Ende Juli auf der Gasteiner Hochalm zur Aufführung kommt.