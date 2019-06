Neue Mitte Lehen wird zur Begegnungszone

In der Begegnungszone sind alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Fußgänger dürfen die gesamte Fahrbahn benützen, den Fahrzeugverkehr jedoch nicht mutwillig behindern. Grundsätzlich gilt in Begegnungszonen Tempo 20. Vier Begegnungszonen gibt es bereits in der Stadt Salzburg: In der Lastenstraße, der Hofstallgasse, der Laufenstraße und vor dem Rockhouse.