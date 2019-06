90 öffentliche Mülltonnen mit „Gehirn“ versehen

Vorerst im Testverfahren

„Die moderne Ausstattung der Müllkübel ist ein wichtiger Schritt zu einer noch effizienteren und umweltschonenderen Abholung und Entsorgung“, lobt der Schwazer Umweltreferent Hermann Weratschnigg. Die Technik wird derzeit nur an den ausgewählten Mülltonnen getestet - der Sensor erkennt nämlich auch Feuer und wie oft ein Deckel geöffnet wurde. Was in Schwaz seinen Anfang nimmt, könnte bald in ganz Tirol Standard sein.